- Cetatean roman, evacuat din Afganistan cu aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane. Aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a aterizat in cursul noptii de miercuri, 18 august, pe aeroportul international din Kabul in conditii de siguranta si a evacuat un cetatean roman, angajat al…

- Un singur roman a fost evacuat pana acum din Kabul, iar ceilalti conationali care au anuntat ca vor ajutor pentru a pleca din Afganistan sunt blocati inca in oras si nu pot ajunge, deocamdata, la aeroportul securizat de fortele NATO.

- Celula de criza interinstituționala, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza ca un prim zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești s-a desfașurat in…

- Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea altor conationali…

- Presedintele Romaniei a fost permanent informat cu privire la evolutia situatiei din Afganistan de catre MAE si celelalte institutii care fac parte din Celula de criza interinstitutionala, care isi desfasoara activitatea in regim permanent pentru analizarea evolutiilor si propunerea adoptarii demersurilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dispus luni, 16 august 2021, implicarea de urgența a Forțelor Aeriene Romane pentru evacuarea de pe Aeroportul din Kabul a cetațenilor romani aflați inca pe teritoriul statului afgan. Potrivit Administrației Prezidențiale, aceasta decizie a fost luata…