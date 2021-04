Stiri pe aceeasi tema

- Romania a expulzat astazi un oficial din Ambasada Rusiei la București. Este vorba despre adjunctul atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse, Alexey Grishaev, declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei.

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni expulzarea lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse. Decizie Romaniei vine la cateva zile dupa ce Polonia si Cehia au expulzat, la randu-le, diplomati rusi. „Autoritațile romane au decis declararea persona non…

- Activitațile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, a informat, luni, Ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei…

- Ministerul de Externe de la București anunța ca Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, a fost declarat persona non grata. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul…

- BUCUREȘTI, 26 apr – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului Alexei Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București. MAE spune ca decizia a fost luata ”avand…

- Romania expulzeaza un oficial al Ambasadei Rusiei la București Foto: mae.ro Autoritatile române au decis declararea persona non grata pe teritoriul României a adjunctului atasatului militar în cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, Alexey Grishaev, având în…

- Romania il expulzeaza pe adjunctul atașatului militar din Ambasada Rusiei la București. Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, a fost declarat „persona non grata”. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a domnului Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, avand in vedere ca activitațile și acțiunile sale contravin prevederilor…