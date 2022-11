Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta aniversarea, luni, a 20 de ani de la primirea, de catre Romania, a invitatiei de aderare la Alianta Nord-Atlantica, la Summitul NATO de la Praga. In acest context simbolic, saptamana viitoare Bogdan Aurescu va gazdui, in numele Romaniei, la Bucuresti, reuniunea…

- „Intrucat Olanda are o economie deschisa, comunitatea de afaceri olandeza-romana ințelege pe deplin beneficiile economice ale unei piețe interne europene eficiente și saluta pașii suplimentari in aceasta direcție. In opinia noastra, aderarea la Schengen ar fi benefica pentru economia romaneasca, aducand…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Praga, ca Romania indeplinește toate criteriile de aderare la spațiul Schengen și, in afara de asta, daca vorbim de unitate și solidaritate in Europa este clar ca trebuie sa existe și intre noi, a subliniat președintele.

- Unitatea Uniunii Europene se poate consolida daca Romania, Bulgaria si Croatia vor deveni parte din Spatiul Schengen, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, inainte de prima reuniune a Comunitatii Politice Europene, care are loc la Praga.

- Șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, va susține, in cadrul reuniunii ministrilor de Externe ai statelor Uniunii Europene, care se va desfașura la Praga, suspendarea Acordului UE-Rusia privind facilitarea acordarii vizelor, inclusiv interzicerea intrarii cetațenilor ruși pe teritoriul blocului comunitar,…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta anuntul cancelarului german Olaf Scholz, care sustine ca Romania indeplineste conditiile pentru aderarea la spatiul Schengen. El spune ca este „un obiectiv strategic al tarii mele, care in mod clar indeplineste toate criteriile tehnice”.

- Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Bulgaria, Croatia si Romania indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Schengen, transmite Reuters. In textul discursului pe care urmeaza sa il tina la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemneaza ca “Schengen este una din cele mai mari realizari ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit joi un grup de stagiari din cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, eveniment in cadrul caruia demnitarul roman a prezentat reperele actiunii diplomatice ale tarii noastre in aceasta perioada, in stransa legatura cu evolutiile…