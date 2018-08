Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, potrivit Secretariatului General de Protectie Civila, se mentine riscul ridicat de incendii de vegetatie in mai multe regiuni. MAE a transmis vineri seara o actualizare a zonelor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atentionare de calatorie pentru romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia in legatura cu gradul de risc ridicat de incendii in regiuni din nordul Marii Egee, Grecia Centrala si peninsula Attica.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis mai multe avertizari de calatorie, informand ca autoritatile din Spania, Portugalia si Croatia au emis avertizari cod rosu si cod portocaliu de canicula, in timp ce in unele regiuni din Grecia exista un risc ridicat de incendii. In Portugalia, ca urmare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila grec avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru urmatoarele regiuni: insulele din nordul Marii Egee Lesvos, Chios,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, pana marți, o atenționare de calatorie pentru Grecia, fiind anunțate furtuni, potrivit Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in perioada 27 31 iulie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi…

- O tragedie cumplita a lovit Grecia - cel putin 74 de persoane au murit, peste 500 sunt ranite, mii de case si masini au fost mistuite de flacari, in unul dntre cele mai agresive incendii de vegetatie, declansate de un val de caldura. Printre persoanele afectate sunt si multi turisti, desi…