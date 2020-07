Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe țari incep sa „inchida porțile” romanilor sau impun condiții drastice pentru a le „calca pragul” dupa ce numarul infectarilor cu Covid-19 in țara noastra a explodat – au fost raportate 1.284 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile din Austria au emis vineri seara o noua ordonanta de revizuire a conditiilor de tranzit si de intrare in aceasta tara pentru persoanele care vin din Romania, principalele modificari fiind diminuarea perioadei termenului de valabilitate a testului…

- Romanii care calatoresc in Cipru au nevoie incepand de joi, 23 iulie, de autorizatie de calatorie, obtinuta online dupa completarea unui chestionar, de test negativ pentru COVID-19 si de permis special pentru persoanele nerezidente, anunta MAE, dupa ce autoritatile cipriote au inclus Romania, alaturi…

- Cipru schimba conditiile de intrare pentru romani: testul negativ pentru COVID-19 si autorizatia de calatorie, obligatorii. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile cipriote au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Cipru, noile masuri intrand in vigoare la data de 23…

- Autoritațile din Bosnia și Herțegovina au anunțat ca de joi cetațenii statelor membre, inclusiv romanii, vor fi nevoiți sa prezinte, la granița, un test negativ COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore, pentru a li se permite accesul, potrivit MAE.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța noi condiții de calatorie impuse de Belgia, care au intrat in vigoare de duminica. Romania este inclusa in zona portocalie, iar persoanelor care intra din Romania in Belgia li se recomanda „vigilența crescuta privind raspandirea COVID-19”. „Condițiile de intrare…

- Accesul persoanelor provenind din Romania cu destinatia Republica Austria este posibil numai daca acestea detin un test biologic molecular SARS-COV-2 (PCR, RT) nu mai vechi de 4 zile de la data emiterii, tradus in limba germana sau engleza, dar si dovada cazarii pe teritoriul acestei tari. "Pentru persoanele…

