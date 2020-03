Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, a solicitat autoritaților deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa avand ca destinație Romania sau care tranziteaza Romania.Solicitarea a venit in continuarea…

- MAE solicita Ungariei deschiderea unor puncte de frontiera Foto: Arhiva. Ministerul roman de Externe a solicitat autoritaților ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa având ca destinație România…

- In continuarea eforturilor intreprinse pentru soluționarea blocajelor care au afectat libera circulație a persoanelor și transportul de marfuri spre Romania, ca urmare a inchiderii frontierelor de catre Ungaria in contextul epidemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei…

- Aproximativ 4.800 de persoane cu 2.700 de mijloace de transport au intrat in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in ultimele 24 de ore, de la deschiderea culoarului verde pentru traversarea Ungariei ajungand in tara peste 17.000 de persoane dintre cele care fusesera blocate…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca fluenta transportului de marfa va fi asigurata, iar transportatorii romani isi vor putea desfasura activitatea in conditii normale. In acest sens, Orban a precizat, in debutul sedintei de Guvern, ca a discutat cu omologul sau de la Budapesta. ‘In urma…

- Cu privire la blocajul reaparut la granita dintre Austria si Ungaria, in cursul acestei dimineti, generat de faptul ca nu toti cetatenii romani aflati la frontiera mentionata au reusit sa intre in Ungaria spre Romania in cursul acestei nopti, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o noua…

- Romanii așteapta deschiderea coridorului special catre țara prin care vor putea tranzita teritoriul Ungariei timp de 8 ore, in intervalul 17 martie, ora 22.00, ora Romaniei - 18 martie, ora 6.00, ora Romaniei. Este vorba de drumuri secundare prevazute pentru traseul romanilor in Ungaria. „Ca urmare…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21,00 - 18 martie, ora 5,00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa fie redirectionati catre…