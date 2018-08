Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanul care initial fusese declarat mort, in urma prabusirii podului din apropiere de Genova, dar care de fapt fusese internat in coma profunda de gradul IV intr-un spital italian, a decedat sambata.

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in coma profunda de gradul IV. "In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs…

- Doi romani au fost identificati printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care adauga ca, avand in vedere...

- MAE face noi precizari referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabușirii unei porțiuni din viaductul Morandi.O echipa consulara mobila, condusa de șeful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului…