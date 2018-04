Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca "fost lansat un proces de analiza si evaluare" privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim."Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstituționala, cu includerea și consultarea tuturor…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a fost lansat un proces de analiza și evaluare privind relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Reiteram ca prin acest demers se are in vedere un proces cuprinzator de analiza interinstituționala, cu includerea și consultarea tuturor instituțiilor…

- Uniunea Europeana a avut o prima reacție în scadalul mutarii Ambasadei României din Israel: a luat la cunostinta stirile din presa româneasca despre tentativa Guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim, dar

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat inainte de a anunta relocarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, seful statului este titularul politicii externe. Surse politice au declarat pentru Adevarul ca premierul Viorica…

- Presedintele Romaniei nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta vineri Administratia Prezidentiala, care subliniaza ca aceasta decizie nu are la baza evaluari solide si cuprinzatoare si ca "un astfel de demers…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa ce Liviu Dragnea a anunțat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Intr-un comunicat de presa remis de Administrația Prezidențiala, „președintele…

- Cu privire la informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Administratia Prezidentiala a facut, vineri dimineata, mai multe precizari.

- Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustine, intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca are o relatie apropiata cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar ca nu-i cunoaste pe consultantii evrei ai lui Liviu…