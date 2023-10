Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca in cursul acestei zile, potrivit informatiilor MAE, punctul de frontiera de la Rafah, dintre Fasia Gaza si Republica Egipteana, s a deschis…

- Camioanele cu ajutoare umanitare au inceput, sambata, sa treaca prin terminalul de la Rafah spre enclava palestiniana Gaza. Punctul de trecere al frontierei de la Rafah leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, Televiziunea de stat egipteana a aratat mai multe camioane care trec prin…

- Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, a fost deschis sambata pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar in enclava palestiniana, transmite EFE, care citeaza martori oculari.

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- La incheierea vizitei la Tel Aviv, prima pe care un presedinte american o face in Israel in timp de razboi, Joe Biden a vorbit, de asemenea, despre un ajutor de 100 de milioane de dolari pe care Statele Unite il vor pune la dispozitia palestinienilor din Gaza si Cisiordania. La conferinta de presa sustinuta…

- 50 de cetațeni moldoveni din Fașia Gaza au cerut asistența, inclusiv evacuarea, din cei aproximativ 100-120 de cetațeni inregistrați in aceasta zona, anunța Ministerul Afacerilor Externe și Intergrarii Europene (MAEIE). Sursa citata precizeaza ca Guvernul Republicii Moldova face tot posibilul pentru…

- Israel a refuzat o cerere palestiniana de a permite alimente și provizii medicale in Gaza, a declarat un oficial al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP)."Am cerut de urgența ca alimentele și proviziile medicale sa fie permise in Fașia Gaza, dar Israel a refuzat," a spus Hussein Al Sheikh.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca, in coordonare cu Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Ambasada Romaniei la Amman, gestioneaza situatia unui grup de 92 de cetateni romani ajunsi pe teritoriul Iordaniei din Israel, care au solicitat sprijin pentru repatriere in contextul deteriorarii situatiei…