- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritatile britanice au emis pentru vineri coduri rosu si portocaliu de vant puternic. Potrivit unui comunicat…

- Saptamana 31.01.2022 – 07.02.2022Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sudice și estice, dar și ușor mai coborate in zonele montane, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi…

- Alerta meteo de ninsori și viscol puternic in Romania. Coduri galben și portocaliu in jumatate de țara, pana luni dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, noi avertazari cod galben și portocaliu in mai multe județe. Specicliștii anunța ninsori abundente și viscol in zona de…

- Sambata dimineața este ceața care poate duce la formarea ghețușului in doua județe din nord-vestul țarii. De asemenea, sunt intensificari ale vantului in mai multe zone din sud și sud-est.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod galben și portocaliu de precipitații insemnate și vant, valabile in urmatoarele zile in Transilvania, Carpații Occidentali și Carpații Meridionali. In inervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 10:00 se vor inregistra precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol, valabila in Munții Apuseni pana la ora 23.00. De asemenea, pana sambata dimineața, la ora 10.00, este cod galben de ninsori și viscol in zonele montane. Potrivit avertizarii cod portocaliu, la altitudini…

- Autoritațile sarbe au emis, sambata, o avertizare meteo pentru caderi masive de zapada pe aproape intreg teritoriul și pentru intensificari ale vantului, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.