- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde miercuri este Cod portocaliu privind riscul de producere a incendiilor de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana – Insula Sardegna, autoritatile locale au anuntat, pentru miercuri, Cod portocaliu de producere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, programul zborurilor de pe aeroportul Catania-Fontanarossa Vincenzo

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca marti va fi organizata o greva nationala in sectorul transportului aerian, cu o durata preconizata de 24 de ore, care va

- MAE, atentionare de calatorie in Italia: perturbari ale transportului public si aerian, din cauza unor greve Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, pana in data de 7 iunie, vor avea loc, in diverse…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in perioada 3-7 iunie, vor avea loc, in diverse orase italiene, mai multe greve, care pot provoca perturbari asupra transportului public de calatori si aerian.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca, la data de 26 mai 2023, va avea loc o greva generala, care va afecta inclusiv transportul public in comun, cu excepția transportului aerian. Cetațenii romani…