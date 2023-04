Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca vineri, in intervalul orar 3,00-11,00, va fi organizata o greva de avertisment care va afecta serviciile feroviare regionale si pe distante lungi, operate de Deutsche…

- Potrivit MAE, exista probabilitatea ca transportul feroviar pe distante lungi sa fie oprit pe tot parcursul zilei.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale reprezentantei diplomatice si oficiilor consulare din R.F. Germania, dupa cum urmeaza:- Ambasada Romaniei la…

- Ministerul Afacerilor Externe le recomanda cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca, in contextul grevelor la nivel federal declansate luni in sectorul transporturi si care afecteaza transportul aerian, feroviar si rutier, transportul public si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare locale, nationale si internationale, pe fondul unei greve generale anuntate joi in aceasta tara.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 16 martie 2023, principalele sindicate elene au anunțat organizarea unei greve generale, cu durata de 24 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in cursul zilei de marti, este anuntata o greva generala, cu posibilitatea prelungirii acesteia si miercuri, context in care

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat luni cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, pe 2 februarie, personalul trenului de suprafata din Atena, care asigura legatura cu Aeroportul International „E. Venizelos”/STASY, a anuntat organizarea unei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe 2 februarie, personalul trenului de suprafata din Atena, care asigura legatura cu Aeroportul International "E.