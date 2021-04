Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 4 5 aprilie 2021, o parte insemnata a teritoriului bulgar…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie din tara vecina, in perioada 21 22 martie 2021 o parte insemnata a teritoriului…

- Potrivit MAE, in Republica Bulgaria, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie, pentru perioada 17-18 martie a fost emis un cod galben de precipitatii, dupa cum urmeaza: ploaie si ninsoare in regiunile Targoviste, Razgrad si Sumen; precipitatiile se vor transforma…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, in perioada 10 11 martie 2021, o parte insemnata a teritoriului va fi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Slovacia ca Institutul de Meteorologie si Hidrologie din aceasta tara a emis, pentru perioada vineri, ora 5,00 – duminica, ora 23,59, un cod portocaliu de vant, precipitatii sub forma…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul bulgar de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 26-27 ianuarie 2021, o porțiune insemnata a teritoriului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, marti si miercuri au fost emise coduri

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, marti si miercuri au fost emise coduri portocaliu si galben de…