Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori cuprinse intre 42° si 45° C, in perioada 12 - 14 iulie.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente…