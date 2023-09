Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca in data de 8 septembrie este planificata, pentru 24 de ore, greva nationala in sectorul aeroportuar si aviatic. Potrivit unui comunicat transmis marti, MAE recomanda cetatenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca spatiul aerian pe aeroportul Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini este inchis luni, 14 august 2023, din cauza eruptiei vulcanului Etna.

