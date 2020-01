Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei ca a fost decretata starea de dezastru in statul...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Australiei asupra decretarii starii de dezastru in statul Victoria, in urma evenimentelor catastrofice provocate de incendiile de vegetatie.

- Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in aceasta țara. De asemenea, cetațenilor romani care se afla in Orientul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta in legatura cu greva care afecteaza transporturile din Franta, programata sa dureze pana in 10 decembrie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii atentioneaza pe cetatenii care doresc sa calatoreasca in Germania privind greva Lufthansa. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R.F. Germania ca, in conformitate cu datele…

- MAE a transmis o atentionare de calatorie care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croația ca incepand de luni au fost emise coduri roșu, portocaliu și galben privind intensificari ale vantului.Citește și: Informații importante despre…