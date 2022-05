Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un pliant (de tip „Smart Flyer") care contine informatii utile referitoare la pasii de urmat pentru obtinerea vizei necesare pentru calatorii de scurta sedere in Statele Unite ale Americii, in scop de afaceri sau…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un document online de tip "Smart Flyer ce contine informatii utile referitoare la pasii de urmat pentru obtinerea vizei necesare pentru calatorii de scurta durata in Statele Unite ale Americii, in scop de afaceri sau…

- Un grup de persoane si entitati au intentat o actiune colectiva in justitie impotriva Credit Suisse, in Statele Unite, sustinand ca banca elvetiana a indus in eroare investitorii cu privire la tranzactii comerciale legate de oligarhi rusi, a declarat firma de avocatura Pomerantz, transmite Reuters,…

- Statele Unite au informații credibile ca militarii ruși i-au executat pe ucrainenii care au incercat sa se predea langa Donețk, a declarat miercuri, la ONU, Beth Van Schaack, ambasador general pentru justiția penala globala in cadrul Departamentului de Stat al SUA, scrie CNN.

- Serviciile secrete din SUA ajuta armata ucraineana. Potrivit NBC News, care citeaza surse, serviciile de informatii din Statele Unite il avertizeaza pe Zelenski cu privire la iminența unor atacuri ale ocupanților ruși.Astfel, Ucraina poate isi mute in timp util unitatile si dispozitivele de aparare…

- Statele Unite au furnizat Kievului informații secrete extrem de precise, cu ajutorul carora forțele ucrainene au reușit sa-și mute rapid sistemele antiaeriene ori avioanele de lupta inainte ca ele sa fie distruse in bombardamentele și atacurile cu rachete lansate de armata rusa, au declarat mai mulți…

- Statele Unite au cerut ONU plecarea unui ''agent de informatii rus care lucreaza la ONU'', a declarat marti misiunea diplomatica americana pe langa organizatia internationala, citata de AFP.

- Biroul de Informații de Stat din China a publicat, luni, Raportul privind abuzurile in domeniul drepturilor omului in Statele Unite ale Americii din 2021. Documentul arata ca in 2021, situația drepturilor omului in SUA s-a deteriorat și mai mult. Manevrele politice au dus la creșterea numarului de decese…