MAE a anuntat ca printre persoanele afectate de prabusirea ghetarului Marmolada nu sunt si cetateni romani

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Roma si al Consulatelor Generale ale Romaniei la Trieste si Milano, s-a autosesizat in urma incidentului produs la data de 3 iulie 2022, la ghetarul Marmolada, soldat cu decesul a 6 persoane, ranirea altor 9, precum si cu disparitia…

- UPDATE, ora 12:50 – Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, printre persoanele afectate de prabusirea ghetarului Marmolada, din muntii Alpi, Italia, nu au fost identificati cetateni romani, iar cautarea persoanelor disparute a fost suspendata temporar, din cauza vremii. Potrivit…

- Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media ca doua persoane cu cetațenie romana se afla printre cei șase alpiniști declarați morți in urma prabușirii unui imens bloc de gheața in varful Marmolada, din Munții Dolomiți. Informația aparuta in media italiana, in acest moment, este ca dintre aceste…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza, luni, ca printre persoanele afectate dupa prabușirea ghețarului din Alpi nu au fost identificați cetațeni romani. Imediat dupa incident, la nivelul Ambasadei a fost constituita o celula de criza, potrivit sursei citate.

- Romani, printre persoanele disparute dupa prabușirea ghețarului din Alpi. Avalanșa, un dezastru de neimaginat, a ucis șase oameni Șase oameni au murit, noua sunt raniți și 16 sunt dați disparuți in Italia, dupa ce un ghețar din Alpi s-a prabușit duminica. Printre cei disparuți sunt și cetațeni romani,…

- Șase oameni au murit, noua sunt raniți și 16 sunt dați disparuți in Italia, dupa ce un ghețar din Alpi s-a prabușit. Printre cei disparuți sunt și cetațeni romani. Uriașul bloc de gheața s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioada.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) anunța despre modificarea sediului Consulatului General al Republicii Moldova la Milano. Astfel, potrivit MAEIE, noul sediu este localizat pe adresa Via Lorenteggio 270A, CAP 20152, și iși va incepe activitatea din 27 iunie curent, transmite…