- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a alocat o linie telefonica suplimentara pentru romanii din strainatate care se confrunta cu o situatie dificila in contextul pandemiei COVID-19 si repeta apelurile privind evitarea calatoriilor care nu sunt esentiale si recomandarea ca turistii sau cetatenii romani…

- Evolutia epidemiei cu COVID 19 la nivel global reprezinta o provocare fara precedent pentru toate statele afectate.De la inceputul acestei crize, Ministerul Afacerilor Externe a actionat atat in sensul contributiei la eforturile comune de limitare a raspandirii acestei epidemii, cat si in sensul protejarii…

