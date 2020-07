Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 37 de cetateni romani din localitatea germana Magdeburg au fost confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, iar un roman a murit, din cauza complicatiilor COVID-19. MAE precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale, au fost confirmate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca 37 de cetateni romani din localitatea germana Magdeburg au fost confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, iar un roman a murit, din cauza complicatiilor COVID-19. MAE precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale, au fost confirmate…

- Aproximativ 80 de romani care lucreaza la o companie de prelucrare a carnii din localitatea germana Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit Agerpres. MAE precizeaza ca, potrivit datelor preliminare…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca 250 de romani care lucreaza la abatorul din Germania sunt infectați cu COVID-19, care sunt cazați in 3 spații de carantina in apropierea orașului, conform reglementarilor locale aplicabile. Comunicatul de presa integral al MAE: „In continuarea informațiilor cu…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca 250 de romani care lucreaza la abatorul din Germania sunt infectați cu COVID-19, care sunt cazați in 3 spații de carantina in apropierea orașului, conform reglementarilor locale aplicabile.In comtinuare, comunicatul de presa, intergral, al MAE: „In…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au indicat ca la abatorul verificat, unde lucreaza peste 500 de romani din cei 700 de angajați, sunt confirmate aproximativ 300 de cazuri de infectare cu coronavirus, 200 dintre ele fiind inregistrate in randul cetațenilor romani. Abatorul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Germania au fost... The post Peste 200 de romani infectați cu COVID-19, la un abator din Germania appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa.