Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca 85 de cetațeni romani aflați pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite au revenit in țara in cursul nopții trecute, cu o cursa aeriana speciala operata de compania Tarom, pe ruta București-Riad-București.In continuarea demersurilor intreprinse pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 428 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii și jandarmii…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, pana in prezent, 417 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Polițiștii și jandarmii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, duminica, revenirea in tara a 56 de cetateni romani din Kuweit, repatrierea acestora fiind asigurata cu o cursa aeriana, pe ruta Kuweit-Bucuresti, operata de o companie privata. "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat ca 117 cetațeni romani au fost aduși, sambata, in țara din Franța, Belgia și Țarile de Jos cu o cursa TAROM. Este vorba de turiști, studenți, marinari, persoane aflate in situații speciale precum urgențe medicale sau muncitori sezonieri.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri au revenit in tara 330 de cetateni romani care se aflau in Spania, repatrierea fiind asigurata cu doua curse aeriene, dinspre Barcelona si dinspre Madrid, operate de o companie privata. ‘In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

- Criza COVID-19 (coronavirus). In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca a identificat, impreuna cu Ministerul Transporturilor, mai multe variante de transport aerian prin care sa-i aduca in țara pe cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri in Italia.