- MAE a anuntat ca 80 de muncitori care lucrau la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia au coronavirus. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, starea celor 80 de persoane diagnosticate cu Covid 19 este buna. In total in aceasta unitate au fost testati pozitiv 130 de lucrptori. Cei 80 de muncitori…

- Peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmati ca fiind infectati cu Covid-19, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa.

