- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 27 mai, au revenit in țara 64 de cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Franceze, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și…

- Printre acesti cetateni repatriati se afla persoane care nu au putut sa-si prelungeasca sederea in Italia, persoane care au incheiat contracte de munca si cazuri medicale. ''In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca, in cursul zilei de 26 mai, au revenit in țara 130 cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Acest lucru a fost posibil datorita demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta revenirea in tara a 277 de cetateni romani aflati in Republica Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, MAE informeaza ca, in seara zilei de sambata, a fost facilitata revenirea in tara a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in cursul noptii de duminica spre luni a fost facilitata revenirea in tara a 85 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite, ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, ale Ministerului Transporturilor,…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate cu titlu temporar și care au fost afectați de masurile adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul…

- Un grup de 190 de cetateni romani a fost repatriat, in aceasta seara, din Roma (Italia), cu o cursa aeriana, tip charter, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ”In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor…