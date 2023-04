Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, pana in prezent, 22 de cetateni romani si 4 membri de familie ai acestora, cetateni sudanezi, au cerut asistenta pentru evacuarea din Sudan. Ambasada Romaniei in zona a fost inchisa inca din 2021, iar asistenta consulara este acordata prin intermediul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca pentru moment nu au fost primite solicitari de asistenta din partea unor cetateni romani, in contextul accidentului feroviar care a avut loc miercuri in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena și al Consulatului…

- Din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat. Alți 13 cetațeni romani au fost preluați marți seara, 7 februarie, de pe aeroportul din Adana pentru a fi aduși in țara, prin intermediul unui al…

- Ambasada Romaniei in Egipt susținea, la data de 5 februarie 2023, ca premierul Romaniei este Florin Cițu, iar pe actualul premier, Nicolae Ciuca, il prezenta drept ministru al Apararii, chiar in ziua in care Ciuca se afla in vizita in Egipt. Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita in Egipt in perioada…