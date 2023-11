Stiri pe aceeasi tema

- Inca 26 de cetațeni romani vor fi evacuați, marți, din Fașia Gaza, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In aceasta dimineața, 86 de romani au ajuns in țara, la bordul unei curse speciale, operate de catre Compania Nationala TAROM. Pana in prezent, 220 de cetateni romani si membri de familie ai…

- Inca doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, sunt ostatice in Fasia Gaza, a transmis vineri Ministerul Afacerilor Externe. MAE solicita eliberarea tuturor ostaticilor, inclusiv a celor sase persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, ostatice in…

- Inca un cetatean cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, este ostatic in Fasia Gaza, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Ambasada Romaniei la Tel Aviv si Consulatul General al Romaniei la Haifa mentin contactul cu autoritatile israeliene, a mai precizat MAE. Pe…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat marți ca au fost identificati alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, care sunt ostatici in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca autoritațile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, cu domiciliul in Israel, in contextul situației de securitate generate de atacurile Hamas de pe 7 octombrie. ”Pana la acest moment,…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat, joi, ca autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel. Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt date…

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane. „Se estimeaza…