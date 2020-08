Stiri pe aceeasi tema

- MAE anunța ca 16 fermieri romani care lucreaza in localitatea Madrigal de las Altas Torres, provincia Avila, Comunitatea autonoma Castilla y Leon, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Ei se afla in autoizolare in locuințe puse la dispoziție de angajator. „Ministerul Afacerilor Externe precizeaza…

- MAE anunța ca 16 muncitori romani care lucreaza o ferma din localitatea Madrigal de las Altas Torres, provincia Avila, Comunitatea autonoma Castilla y Leon, au fost depistați pozitiv cu noul...

- 16 romani care lucreaza la o ferma din localitatea spaniola Madrigal de las Altas Torres (la 100 km nord-vest de Madrid) sunt infectați cu coronavirus, anunța Ministerul de Externe marți, intr-un comunicat. Alți 24 de muncitori, care au avut contact cu ei, au fost plasați in autoizolare.

- 16 romani care lucreaza la o ferma in Madrigal de las Altas Torres, provincia Avila, Comunitatea autonoma Castilla y Leon, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, anunța MAE. Toți sunt in autoizolare in locuințe puse la dispoziție de angajator.

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca alți 40 de romani au fost depistați pozitiv cu Covid-19 la o ferma din Germania, dupa ce testele inițiale au ieșit negative. Tot la ferma din Dingolfing-Landau, la finalul lunii trecute, 151 de romani fusesera depistați pozitiv. „In urma ultimei retestari a lucratorilor…

- Unsprezece cetateni romani care lucreaza la o ferma din localitatea germana Borken au fost depistati ca infectati cu noul coronavirus, anunta vineri Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informatiilor preliminare comunicate de catre compania angajatoare reprezentantilor oficiului consular roman, in…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza marti ca 19 cetateni romani care lucreaza la o ferma din localitatea Swisttal, districtul Rhein-Sieg, din Germania, au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus. Potrivit MAE, 320 de romani lucreaza la acea ferma si o prima testare a intregului personal…

- Un numar de 85 de cetațeni romani care lucreaza la o ferma di Bavaria, Germania, au fost testați pozitiv pentru coronavirus in perioada 28 mai - 11 iunie, au anunțat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.