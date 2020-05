Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate cu titlu temporar și care au fost afectați de masurile de restrangere a circulației, inclusiv aeriene, adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a circulatiei, inclusiv aeriene, adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID 19,Ministerul…

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca in cursul…

- Un numar de 365 de cetateni romani aflati cu titlu temporar in Italia au revenit in tara in cursul serii de vineri, acestia fiind repatriati din Venetia, cu doua curse aeriene, tip charter, operate de o companie privata, informeaza sambata MAE.

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata. "Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de…

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata, 21 martie. “Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport…

- Alti 189 de cetateni romani aflati temporar in strainatate si afectati de masurile luate de mai multe state pentru gestionarea epidemiei de Covid-19 au ajuns in tara din Malta, Egipt si Spania, in urma demersurilor facute de Ministerul Afacerilor Externe. MAE reitereaza apelurile pentru evitarea calatoriilor…

- Evolutia epidemiei cu COVID 19 la nivel global reprezinta o provocare fara precedent pentru toate statele afectate.De la inceputul acestei crize, Ministerul Afacerilor Externe a actionat atat in sensul contributiei la eforturile comune de limitare a raspandirii acestei epidemii, cat si in sensul protejarii…