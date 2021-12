Stiri pe aceeasi tema

- Niciun pasager di avionul care repatriaza 122 de romani și 62 de europeni din Maroc nu prezinta simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2. Ca masura suplimentara, persoanele vor fi testate și li se va recomanda sa ramana in autoizolare pana la aflarea rezultatului testului. Aeronava TAROM…

- Trei persoane repatriate din Africa de Sud au fost testate și au fost confirmate pozitiv la SARS-CoV-2. Probele au fost trimise la laboratoare speciale pentru secvențiere in vederea stabilirii daca este vorba de varianta Omicron. Inițial, potrivit Ministerului Sanatații, anunța ca un jucator din echipa…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, miercuri seara, ca pana la acest moment, pe baza solicitarilor de asistenta consulara primite de catre misiunea diplomatica de la Rabat, 127 de cetateni romani au cerut sa fie repatriati. De asemenea, vor fi preluati alti 53 de cetateni straini, dupa ce mai…

- 127 de romani au cerut ajutor pentru a fi repatriați din Maroc, in condițiile in care aproape toate zborurile din aceasta țara au fost suspendate de teama Omicron, noua varianta a coronavirusului SARS-CoV2. Avionul care ii va aduce pe romani in țara va prelua și 53 de cetațeni straini, potrivit Ministerului…

- Profesorul universitar Simona Ruța, șefa disciplinei de Virusologie de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, a declarat, la Digi24, ca este improbabil ca noua varianta a coronavirusului, Omicron, descoperita in Africa de Sud, sa ocoleasca total protecția oferita de vaccinurile…

- Un numar de 70 de pasageri, dintre care 46 romani, se afla la bordul aeronavei Tarom, trimisa special pentru repatrierea cetatenilor romani blocati temporar in Africa de Sud din cauza anularii curselor aeriene pe fondul situatiei epidemiologice generate de identificarea variantei Omicron a coronavirusului.…

- Trei pacienți cu COVID-19, in stare critica, vor fi transferați, joi, in Polonia, la Lodz. Potrivit Ministerului Sanatații, este vorba despre pacienți care au fost internați in unitați de primiri urgențe din București, aflați in stare stabila, transportabili, intubați și care necesita asistența medicala…

- 139 de cetațeni afgani, dintre cei 156 evacuați din Afganistan, in urma demersurilor Celulei de criza interinstituționale, au fost aduși la București. Avionul TAROM a aterizat, joi seara, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni Intre cei 139 de cetațeni afgani esențiali pentru Romania se afla foști…