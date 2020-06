Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit datelor comunicate de catre autoritatile locale reprezentantilor diplomatici romani, pana la acest moment, au fost confirmate 100 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul cetatenilor romani din localitatea germana Magdeburg.



De asemenea, arata MAE intr-un comunicat transmis AGERPRES, autoritatile locale au instituit carantina pentru 19 imobile in care locuiesc 523 de persoane, respectarea acesteia fiind supravegheata de catre echipaje de politie.



In acest context, a fost stabilit un sistem de aprovizionare…