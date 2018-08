Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Este contrar onoarei militare sa-i mentii…

- Sapte militari au fost raniti in atentat si spitalizati, a anuntat ministrul, Jorge Rodriguez. "Este vorba despre un atentat impotriva persoanei presedintelui Nicolas Maduro", a declarat Rodriguez dupa incidentul in timpul caruia Maduro, in direct la televiziunea de stat, si-a intrerupt…

- Adunarea generala a Organizatiei Statelor Americane (OSA) a aprobat marti la Washington o rezolutie promovata de catre SUA care deschide calea unei eventuale suspendari a Venezuelei din organizatie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Initiativa, adoptata cu 19 voturi ''pentru'', 4 ''impotriva''…

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- Guvernul din Venezuela l-a eliberat pe americanul Josh Holt, care era retinut din 2016 sub acuzatia de posesie de arme, conform presedintelui american Donald Trump si senatorului din Utah Orrin Hatch, scrie Reuters, conform news.ro.Eliberarea lui Holt, un misionar din Utah, vine in pofida…

- UPDATE Cotatia barilului de titei Brent a depasit joi pragul de 80 de dolari, o premiera dupa luna noiembrie 2014, pe o piata tensionata de incertitudinile cu privire la situatia din Iran si Venezuela, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În jurul orei 09:50 GMT, cotaţia petrolului Brent…