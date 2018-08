Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Potrivit b1.ro, Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei sustinea un discurs la ceremonia organizata pentru Ziua Armatei cand s a pornit atacul.Liderul venezuelean a fost tinta unor drone incarcate cu explozibil in timp ce se afla la tribuna oficiala alaturi de sotie si de oficiali guvernamentali. Imediat…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, susține ca a fost tinta unei tentative de asasinat. O drona plina cu explozibil a fost detonata deasupra scenei unde liderul de la Caracas tinea un discurs. Liderul a scapat nevatamat.

- "Astazi, s-a incercat asasinarea mea", a declarat apoi Maduro intr-un discurs televizat. El l-a acuzat pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca este implicat in atentatul impotriva lui. Sapte militari au fost raniti in atentat si spitalizati, a anuntat ministrul informatiei, Jorge Rodriguez.…

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Inflația in Venezuela in acest an va atinge recordul negativ reușit doar de Republica de la Weimar in anii ’20 și de Zimbabwe in urma cu zece ani, in condițiile in care guvernul continua sa inunde piața cu bani, ca raspuns la criza economica, avertizeaza FMI, potrivit Financial Times. Potrivit…

- Ministerul de Externe de la Caracas a denuntat "politicile dominatoare" ale "regimului Donald Trump", dupa ce Mike Pompeo, secretarul american de Stat, l-a catalogat drept "dictator" pe Nicolas Maduro, presedintele Venezuelei, informeaza agentia de stiri Reuters.