- Presedintele Columbiei, Gustavo Petro, a promulgat un decret prin care scoate in afara legii coridele, eveniment recunoscut prin constituție drept fundamental in apartenența la cultura columbiana. Columbia se alatura altor tari sud-americane care interzic coridele, precum Brazilia, Chile, Argentina,…

- S-a terminat faza grupelor la Copa America, iar Brazilia are un adversar infernal in sferturile de finala: Uruguay. Brazilia - Columbia, scor 1-1, a fost ultimul meci al grupelor la Copa America 2024. Brazilienii au terminat pe locul 2 in grupa, cu 5 puncte, sub Columbia, și are parte de un traseu extrem…

- Presedintele ultra-liberal al Argentinei, Javier Milei, a refuzat sa ii ceara scuze omologului sau brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, asa cum solicitase acesta din urma, spunand in schimb ca este un „mic stangist" cu un „ego inflamat", relateaza AFP, citata de News.ro.„Trebuie sa trecem peste aceste…

- Reprezentativa Statelor Unite ale Americii a suferit o infrangere surprinzatoare la Copa America, fiind invinsa de Panama, 1-2. „Yankeii” erau favoriți cerți inainte de startul partidei, dar au incheiat meciul in genunchi, invinși de panamezi in minutul 83. In celalalt meci al grupei C, Uruguay a „zdrobit”…

- Uruguay si SUA au debutat cu victoriii la Copa America, dupa ce au invins Panama (3-1), respectiv Bolivia (2-0), duminica, in grupa C a competitiei.La Miami, Uruguay s-a impus gratie golurilor marcate de Maximiliano Araujo (15), Darwin Nunez (85) si Matias Vina (90+3).

- Deputatii columbieni au votat marti, cu o majoritate foarte larga, interzicerea coridelor, transmite France Presse. Columbia se alatura astfel listei de tari din America de Sud care interzic luptele cu tauri, precum Brazilia, Chile, Argentina, Uruguay si Guatemala, conform Agerpres.

