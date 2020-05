Cei doi cetateni americani arestati in Venezuela si acuzati de incercare de ''invadare'' a tarii sud-americane pentru rasturnarea de la putere a presedintelui Nicolas Maduro vor fi judecati ''corect'' de catre un tribunal venezuelean, a anuntat miercuri liderul socialist, relateaza AFP. Luke Denman si Airan Berry ''au marturisit'' ca au organizat aceasta tentativa ''de invazie'' dejucata in noaptea de sambata spre duminica, a adaugat Nicolas Maduro, in cadrul unei conferinte de presa, dand asigurari ca Statele Unite si Columbia sunt…