- Sase oameni suspectati ca ar fi participat la tentativa de asasinat asupra presedintelui din Venezuela, Nicolas Maduro, au fost arestati. Unul dintre indivizii retinuti e banuit ca a fost implicat intr-un atac armat comis, anul trecut, la o baza militara din orasul Valencia.

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, relateaza AFP.