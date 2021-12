Mads Langer dedica piesa Lightning tuturor formelor de dragoste Cu un inceput asemanator unei balade, piesa Lightning poarta in versurile sale un tribut pe care Mads Langer il ofera tuturor formelor de dragoste existente și diversitații. Sunetele pop, clipul care te introduce intr-o lume a filmului onorata de mari regizori, toate acestea te vor face sa indragești piesa lui Mads și sa o ții pe repeat zile in șir. In anul in care s-a nascut și fiica sa, Hannah, 2021 a fost, cu siguranța, plin de momente cu lumina pentru artistul de origine daneza. Insuși albumul Where Oceans Meet, cel de pe care a fost extrasa aceasta piesa, este un album despre lumina, intuneric,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

