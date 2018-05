Premierul spaniol Mariano Rajoy intentioneaza sa mentina Catalonia sub tutela Madridului din cauza numirii in executivul local a unor personalitati aflate in prezent in detentie sau in exil, a relatat duminica publicatia spaniola El Pais, citata de Reuters. Quim Torra, ales luni la presedintia executivului autonom din Catalonia, a anuntat sambata componenta cabinetului sau, iar guvernul central a ripostat imediat fata de prezenta personalitatilor respective, vorbind despre o provocare. Separatistii catalani au obtinut o mica majoritate in cursul alegerilor din decembrie, organizate dupa dizolvarea…