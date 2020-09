Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii din Cehia, Adam Vojtech, a anuntat ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19. Gestul sau vine pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Munca de acasa ramane foarte recomandata in aceasta perioada, a declarat vineri ministrul francez al muncii si insertiei sociale Elisabeth Borne, in conditiile in care actualul guvern al Frantei lupta pentru a stavili ceea ce pare a fi al doilea val al epidemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Munca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- India se pregateste sa intre intr-o noua faza de relaxare a restrictiilor la inceputul lunii septembrie. Noile masuri au fost adoptat in ciuda unei cresteri gigantice a numarului de infectari cu COVID-19. O tara cu o populatie de aproximativ 1,3 miliarde de persoane, India a raportat mai mult de 75,000…

- Guvernul filipinez a anuntat luni ca Manila si provinciile invecinate revin la izolarea stricta ca urmare a cresterii numarului de contagieri de COVID-19, care au depasit 100.000 de cazuri si in fata apelului comunitatii medicale de a fi adoptate masuri mai eficiente pentru franarea pandemiei, relateaza…

- Venezuela a luat luni noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza epidemiei COVID-19, desi numarul infectarilor cu noul coronavirus continua sa creasca, transmite dpa, citand presa locala, scrie agerpres.ro. Planul pe trei niveluri al guvernului include o carantina stricta in zonele cu…

- Spania a anuntat duminica ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida (vestul Cataloniei), transmite dpa. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma…

