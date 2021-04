Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 3 mondial, va evolua cu Sara Sorribes Tormo, locul 46 mondial, in primul tur la Madrid Open, conform tragerii la sorti de marti, potrivit news.ro. Daca trece de Tormo, Halep va evolua in turul doi cu invingatoarea meciului dintre Magda Linette (Polonia) si Saisai Zheng…

- Simona Halep si Sorana Cirstea si-au aflat adversarele din prima runda a turneului WTA 1.000 de la Madrid, Spania, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, informeaza DigiSport . Turneul iberic debuteaza joi, 29 aprilie. Halep, 29 ani, 3 WTA, a treia favorita, va debuta contra unei jucatoare spaniole,…

- Cuplul Mihaela Buzarnescu/Anna-Lena Friedsam s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Bogota (WTA), dotat cu premii totale de 235.238 dolari. Perechea romano-germana a trecut cu 7-6 (6), 7-5 de Iana Sizikova (Rusia)/Yafan Wang (China) si mai are un…

- Simona Halep s-a calificat fara mari emoții in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Australian Open. Halep a trecut in doua seturi de rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani/ 36 WTA). Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma: China depașește SUA. Ne vor manca pranzul…

- Simona Halep iese din turneul de la Australian Open din primul tur. Romanca a pierdut in proba de dublu, in care a facut pereche cu tanara australianca de 16 ani Charlotte Kempenaers-Pocz. Cele doua au fost invinse, joi dimineața, in doua seturi, 4-6, 5-7, de cuplul australian Arina Rodionova/Storm…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa azi cu scorul de 6-2, 6-1, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 33 WTA si cap de serie numarul 9, in sferturile de finala ale Gippsland Trophy. Halep a condus cu 2-0, dupa un break in ghemul I, dar la scorul de 2-5, Halep a cerut…

- Simona Halep a incheiat cu victorie primul meci oficial jucat in 2021. Romanca s-a impus in fața rusoaicei Anastasia Potapova. Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial din luna octombrie. „E frumos sa fiu din nou aici. Este un start bun, aveam nevoie de aceasta victorie pentru ca nu am jucat un meci…

- Irina Begu (Romania, 79 WTA) a reușit o victorie importanta, in fața favoritei numarul 11 a turneului WTA „Gippsland Trophy” de la Melbourne, Saisai Zheng (China, 42 WTA): 3-6, 7-5, 6-4. Irina Begu a avansat in turul secund la „Gippsland Trophy”, competiție a carei favorita principala este Simona Halep…