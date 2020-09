Stiri pe aceeasi tema

- „Va trebui sa reintroducem pe ordinea de zi ordonanta de urgenta privitoare la modificarile IMM Invest. Practic ordonanta de urgenta se refera la cresterea plafonului de la 15 miliarde la 20 de miliarde”, a anuntat Ludovic Orban, la inceputul sedintei de luni a Executivului. Ministrul de Finantei Florin…

- "Problema de constituționalitate pentru președintele Iohannis: Astazi Parlamentul a decis prin vot ca Legea privind dublarea alocațiilor, promulgata deja de Președintele Iohannis, trebuie respectata. Ce va face președintele Iohannis? A) Va respecta propria decizie, precum și…

- Salariul minim se va calcula in functie de „cosul minim pentru un trai decent”. Din 2021, salariul minim se va calcula in functie de cosul minim pentru un trai decent. Legea privind aprobarea cosului minim de consum lunar a intrat in vigoare pe 17 august. Klaus Iohannis a promulgat legea prin…

- Mai multi angajati ai institutiilor private de educatie timpurie au organizat un protest pasnic in aceasta dimineata, 6 august, in fata Guvernului. Acestia au cerut autoritatilor redeschiderea gradinitelor private incepand cu data de 20 august, transmite IPN.

- Exista divergențe intre afirmațiile celor in drept, și aici ne referim la guvernați, și specialiștii financiari care au tras un puternic semnal de alarma legat de inteția Guvernului de a marii pensiile in contextul in care in acest momentu nu pre amai sunt bani la buget. Violeta Alexandru a facut anunțul…

- Peste 18.000 de bulgari au manifestat a opta zi la rand, la Sofia, cerand demisia Guvernului pe care-l acuza de coruptie si de legaturi cu oligarhia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Manifestantii, majoritatea tineri, au blocat joi, timp de sapte ore, circulatia in centrul capitalei. Batand…

- Un nou protest al medicilor și asistentelor s-a transformat in Franța intr-o confruntare cu poliția. Scene violente au fost surprinse in Paris, unde sute de angajați ai sistemului medical au ieșit in strada ca sa ceara salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Oamenii spun ca pandemia de coronavirus…

- Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o actiune de verificare la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 - 31 octombrie 2019, in urma careia au fost identificate o serie de deficiente si nereguli, potrivit Agerpres. Raportul, finalizat la data…