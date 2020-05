Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 aprilie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prin Direcțiile pentru Agricultura Județene continua aplicarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate in spații protejate”. Valoarea sprijinului financiar acordat celor care cultiva…

- Programul de sprijin pentru tomate va continua si in acest an, iar resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in suma de 187,5 milioane lei (39,47 milioane euro) si se asigura din bugetul pe anul 2020, a informat vineri Ministerul Agriculturii, anunța news.ro.In…

- In ultima sedinta a Guvernului a fost aprobata o Hotarare care modifica si completeaza Hotararea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi". Prin acest act normativ se imbunatateste cadrul legal existent prin urmatoarele…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate” continua si in anul 2020. Termenul limita de inscriere in program este 15 aprilie, iar termenul limita de valorificare a productiei este…

- Vești de ultima ora de la guvern pentru fermierii din Romania. Cultivatorii de usturoi ar putea primi un ajutor de minimis de 7,5 milioane lei (1,57 milioane euro) prin programul de sustinere a productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru…

- Fermierii ar putea primi un ajutor de minimis de 7,5 milioane lei (1,57 milioane euro) prin programul de sustinere a productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi", precum si pentru…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi in 2020 un sprijin financiar de 14.248,8 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale are in vedere lansarea celei de a 3-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin in cadrul Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”, in perioada 2 martie – 15 mai 2020. Pentru asistența tehnica…