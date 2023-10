Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii și procesatorii pot depune, incepand cu 5 noiembrie, proiecte pentru realizarea capacitaților noi de producere energie electrica din surse solare sau eoliene in sectorul agricol, imbunatațiri funciare și industria alimentara. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Ionuț BARBU,…

- „Energie verde pentru agricultura romaneasca! Am semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, vineri, ca a semnat ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din…

- Ministerul Energiei și E-Distribuție au semnat doua contracte de finanțare nerambursabila prin Fondul pentru Modernizare, in valoare totala de 122,8 milioane lei (TVA inclus), pentru modernizarea rețelelor de distribuție in județele Ilfov și Timiș.

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in conditii avantajoase, in baza adeverintelor emise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), iar “Programul de 3 ori subventia” devine “Programul de 5 ori subventia”,…

- Creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in baza adeverintelor emise de APIA! Credit „De 5 ori subventia” Creste valoarea creditelor pe care fermierii le pot accesa in baza adeverintelor emise de APIA! Credit „De 5 ori subventia” Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionuț BARBU, a propus in cadrul Consiliului Agricultura și Pescuit (AgriFish), desfașurat la Bruxelles, in data de 25 iulie 2023, prelungirea derogarii pentru toți fermierii europeni de la implementarea cerințelor GAEC 7 și GAEC 8 și pentru anul 2024,…