- Agricultorii care vor cultiva cimbru si busuioc vor putea primi in acest an un sprijin financiar de 3.400 de euro/hectar (ha), respectiv 2.600 de euro/ha, printr-o schema noua de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de plante aromatice, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata ca va propune ca elevii din clasele a VIII-a și a XII-a sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala reintra in scenariul roșu. Declarația vine in aceeași zi in care 17 localitați din jurul Capitalei au intrat in scenariul roșu ca…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a aratat nemulțumit și ingrijorat de faptul ca in mai multe locuri din Capitala nu se respecta regulile impuse de pandemie. Intr-o declarație de presa, vineri, la Parlament, Voiculescu a susținut ca a vazut chiar el, cu o cazia unei ieșiri in oraș, ca nu sunt…

- Cea de-a opta tranșa care conține dozele de vaccin Pfizer/BioNTech destinate romanilor era așteptata sa soseasca in cursul zilei de azi. Din cauza condițiilor meteorologice din Germania, transportul va avea cel puțin 24 de ore de intarziere, a anunțat premierul Florin Cițu. ”Vaccinul nu a mai putut…

- Executivul a adoptat, miercuri, normele metologice pentru noua amanare a plații ratelor pe o perioada de maximum noua luni. Solicitarea de suspendare a obligațiilor de plata poate fi formulata de debitor cel mai tarziu pana la data de 15 martie 2021. „Executivul a adoptat propunerea Ministerului de…