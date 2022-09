Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din Maramureș care au cerut bani de la stat pentru motorina pe care o folosesc in agricultura au motive de bucurie. Și asta fiindca Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Centrele Județene ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța ca va plati ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul II 2022, in suma totala de 186,5 milioane lei. Cele mai amri sume merg catre sectorul vegetal (circa 99 milioane lei). Este vorba de plata ajutorului…

- ARAD. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Centrele Județene ale Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile utilizate in perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 (trimestrul II/2022), in conformitate…

- Economie Sprijin de 875 lei/ha pentru fermierii din sectorul vegetal august 1, 2022 08:45 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a inițiat un proiect de act normativ privind acordarea unui ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din sectorul vegetal. Schema de sprijin…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- APIA efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura aferenta trimestrului I al acestui an. Mai exact, Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile utilizate…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…