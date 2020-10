Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.300 de operatori din intreaga tara, care activau in domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete, au fost controlati in primele opt luni ale anului, iar valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 222.400 de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR),…

- Peste 4.300 de operatori din intreaga tara, care activau in domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete, au fost controlati in primele opt luni ale anului, iar valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 222.400 de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), intr-un…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa la Conferinta internationala privind implementarea abordarii LEADER/CLLD, temele de interes fiind dezvoltarea guvernantei la nivel local in contextul noilor politici de dezvoltare rurala, a anuntat marti ministerul de resort. Conferinta a inceput luni,…

- Deficitul balantei comerciale cu produse agroalimentare a fost de 807,3 milioane de euro, in primele cinci luni ale anului 2020, in scadere cu 13,2% fata de aceeasi perioada din 2019, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), transmise la solicitarea AGERPRES.…

- Aproape 3000 de amenzi in valoare de 198.213 lei au fost aplicate in urma unor controale desfașurate la nivel național pentru prevenirea și combaterea activitaților ilicite in domeniul exploatarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos, potrivit Mediafax.Poliția Romana anunța…

- Pana astazi, 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 54.009 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.750 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.807 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca s-a inceput testarea la nivel national care va arata gradul de imunizare a populatiei la infectia cu noul coronavirus, urmand ca rezultatele sa vina in septembrie. The post Ministrul Sanatații anunța inceperea testarii COVID-19 la nivel national. Rezultatele,…

- Producatorii agricoli ale caror culturi inființate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta pedologica manifestata in anul agricol 2019-2020 vor beneficia de despagubiri, potrivit Ministerul Agriculturii. Proiectul de Ordonanța de urgența elaborat de MADR cuprinde dispoziții referitoare la instituirea…