Stiri pe aceeasi tema

- APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna aprilie 2021, in suma de 1.434.014,41 lei, pentru un numar de…

- APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Prahova (APIA Prahova) informeaza potențialii beneficiari…

- Ministerul Agriculturii a suplimentat cu circa 87 de milioane de lei suma alocata pentru plata din acest an a ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura. Proiectul de hotarare de Guvern este publicat pe site-ul oficial MADR. Potrivit proiectului de act normativ, pentru anul 2021, valoarea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 09 august 2021 inclusiv, primeste cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate…

- Trei masuri temporare de sprijin pentru sectorul vitivinicol au fost adoptate joi de Guvern, in vederea atenuarii situatiei de criza provocata de pandemia generata de COVID-19, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. "In sedinta Guvernului din data de 27 mai 2021 a fost aprobata…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca targurile de animale pot functiona acolo unde situatia epidemiologica o permite, dar nu a putut da exemple de judete in care acestea sa fi fost redeschise, potrivit Agerpres. Prezent la inaugurarea…