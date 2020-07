Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta lansarea, in data de 13 iulie 2020 , a sesiunii de depunere a proiectelor in cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice - Sub-masura 4.2 – 'Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole – componenta investitii in abatoare…

- "Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA! Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA Economia…

- Guvernul aloca 410 milioane de euro pentru agricultura si industria alimentara, reprezentand investitii in constructia unor depozite de comercializare a produselor agricole, granturi pentru achizitia de echipamente pentru irigatii si granturi de finantare pentru antreprenoriat rural, precum si fonduri…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat miercuri ca pe 30 iunie se lanseaza sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul submasurii privind „Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol”, cu o alocare de totala de 1,98 milioane euro, din cadrul Programului National…

Nu mai puțin de 16,7 milioane de euro vor fidisponibili, incepand de luni, pentru investitii necesare prevenirii sicombaterii pestei porcine africane si refacerii potentialului de productieagricola afectat de dezastre naturale si de evenimente catastrofale.

- Peste 16,7 milioane de euro vor fi disponibili, incepand de luni, 11 mai, pentru investitii necesare prevenirii si combaterii pestei porcine africane si refacerii potentialului de productie agricola afectat de dezastre naturale si de evenimente catastrofale, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii…

- Masuri de sprijin, in valoare totala de 16,7 milioane de euro Foto rrapl.ro Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat marti lansarea unor masuri de sprijin, în valoare totala de 16,7 milioane de euro, pentru investitii în procurarea de instalatii de dezinfectie,…