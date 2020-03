Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale le reaminteste operatorilor economici care opteaza pentru aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare ca au obligatia sa transmita la minister, pana la data de 31 martie a fiecarui an, rapoartele anuale pentru perioada cuprinsa…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale le reaminteste operatorilor economici care opteaza pentru aplicarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare ca au obligatia sa transmita la minister, pana la data de 31 martie a fiecarui an, rapoartele anuale pentru perioada cuprinsa in…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare anunta toti fermierii ca Guvernul Romaniei, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, asigura si in acest an, in baza Legii 133/2017, completata de Legea 130/2018, apa gratuita pana la punctele de livrare, acolo unde sunt incheiate contracte pentru…

- Parlamentarii liberali au inceput luni o serie de intalniri cu membri ai Guvernului pentru stabilirea prioritatilor legislative. Dupa discutii, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca pretul gazelor nu va creste ci, din contra, ar trebui sa scada. El a precizat ca exista…

- Deputații vor modifica Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare in vederea extinderii termenului de aplicare a unor prevederi, oferind operatorilor din domeniul alimentar timp suplimentar pentru a se conforma normelor stipulate in lege.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) propune sanctionarea operatorilor economici cu amenzi intre 8.000 si 10.000 de lei pentru nedotarea cu case de marcat, contraventia referitoare la nerespectarea termenelor prevazute de lege urmand sa fie scoasa de sub incidenta Legii prevenirii, potrivit unui proiect…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, propune modificarea Legii privind executarea pedepselor, in sensul introducerii unor noi criterii de evaluare in vederea liberarii conditionate. Potrivit modificarilor propuse de acesta, detinutii ar avea dreptul si obligatia de a munci, in functie de calificare…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Asta dupa ce executivul Orban a incercat sa blocheze legea, dar președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu va bloca legea, ci o va promulga. “Noi suntem puși in situația de a gasi bani, pentru ca nu exista fonduri.…