- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, joi, a fost adoptata o Hotarare de Guvern care prevede majorarea sumelor alocate costului standard per elev, in baza caruia se face finantarea scolilor in invatamantul preuniversitar. Cimpeanu a aratat ca pentru prima oara acest cost este majorat…

- Primaria municipiului Bacau va implementa un proiect european in valoare de 4,5 milioane euro prin care 31 de scoli din oras vor fi dotate cu echipamente IT mobile, a declarat, joi, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. ‘Pentru ca intelegem cu totii faptul ca viitorul orasului se creeaza in scoli,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca in acest an legumicultorii vor primi un ajutor de 2.000 de euro. Acest program care inlocuiește practic „Tomata” și se acorda pentru mai multe legume, plafonul total alocat fiind de 150 de milioane de lei. Legumicultorii…

- Programul de sustinere a crescatorilor de porci de reproductie din rasele autohtone Bazna si Mangalita va avea alocata, in acest an, o suma de 700.000 de lei din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul ministerului…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi si in acest an un sprijin financiar de cel mult 14.617,5 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar) prin schema de ajutor de minimis privind sustinerea productiei de usturoi. Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru cererile depuse in luna decembrie 2020, aferente serviciilor prestate in luna noiembrie 2020, potrivit unui comunicat remis…

- Primaria Dudeștii Vechi vrea sa renunțe la utilizarea combustibililor fosili și sa foloseasca la incalzirea cladirilor din subordine energie geotermala, pentru care va primi aproximativ șase milioane de euro. De asemenea, in completarea acestui proiect, cu o alta finanțare europeana, se dorește achiziția…