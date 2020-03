Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat vineri, 27 martie, licitația pentru proiectarea și execuția drumului de legatura A1 Arad – Timișoara – DN69. Valoarea estimata a contractului pentru construcția drumului de 10 kilometri este de aproape 200 de milioane de lei,…

- Marturii incredibile ale celor care au intrat in contact direct cu pacientul de la Spitalul Universitar de Urgența din București, care a fost anunțat ca decedat, duminica. Tot duminica, managerul spitalului Universitar, Adriana Nica, medic ATI, a fost suspendat din funcție și inlocuit cu Catalin Carstoiu,…

- Guvernatorul statului american California a emis un decret prin care le impune celor 40 de milioane de locuitori sa ramana la domiciliu ca masura de precauție in fața pandemiei de coronavirus. Decretul semnat joi, cu efect imediat, de guvernatorul Gavin Newsom marcheaza cea mai extinsa și restrictiva…

- Fundația Estuar a lansat „4medicALL”, o linie telefonica gratuita pentru consilierea psihologica apersonalului medical și paraedical, iar Guvernul a lansat platforma online „COVID-19 Știri oficiale” care conține doar informații din surse sigure, actualizate. Vin valuri, valuri, știri cu medici din…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației. Masura vine in contextul in care toate unitațile din invațamantul preuniversitar sunt inchise in perioada 11-22 martie. Potrivit…

- Dupa mult timp judecatorii și procurorii din CSM vorbesc aceeași limba. Și se intampla mulțumita Guvernului PNL condus de Ludovic Orban și regimului Iohannis, care pregatesc de zor taierea pensiilor de serviciu ale magistraților, cunoscute opiniei publice și sub denumirea de „pensii speciale”, scriu…

- Liderii PSD se vor intruni, marți, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Printre subiectele de discuție se numara strangerea de semnaturi pentru depunerea moțiunii de cenzura. Potrivit surselor citate, ședința Comitetului Executiv va avea loc…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier in statiunea Mamaia in care au fost implicate trei autoturisme. O masina a patruns pe contrasens si a lovit doua autoturisme. Surpriza avea sa vina la perchezitionarea autoturismelor. Politistii au descoperit in masina care a provocat accidentul…