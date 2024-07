Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței recomanda Agenției Naționale pentru Achiziții Publice sa modifice legislația in domeniu, astfel incat sa fie prevazute expres Grupurile de Interes Economic (GIE) și Grupurile Europene de Interes Economic (GEIE), ca posibili ofertanți intr-o procedura de achiziție publica, avand…

- Documentul strategic a fost dezvoltat sub coordonarea ANMDMR, cu participarea tuturor entitaților cu rol activ in domeniu și cu expertiza tehnica din partea IQVIA Romania. Planul Strategic al Romaniei in domeniul Studiilor Clinice a fost lansat de Hubul pentru Inovație in Sanatate, in cadrul unui…

- Dupa majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei, de la 1 iulie, in Romania, sistemul salarial garantat va fi regandit pentru a fi respectate directivele europene actuale, privind nivelele salariale. Salariul minim brut va fi echivalentul a 50 – 52 la suta, din salariul mediu brut, procente care…

- Salariul minim european este mai aproape de a deveni realitate in Romania, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. Premierul a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania. ”Alegerile au trecut si revenim…

- „Incepand cu luna iunie, cetațenii care și-au pierdut permisul de conducere sau carora li s-a deteriorat documentul pot solicita un duplicat direct prin intermediul serviciului online disponibil pe site-ul http://dgpci.mai.gov.ro, eliminand necesitatea prezenței fizice la ghișeu”, a transmis ministerul…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, il provoaca pe actualul primar general, Nicușor Dan, la o dezbatere publica. Intr-un mesaj postat pe contul sau de socializare, senatoarea PSD spune ca accepta orice invitație de a participa la dezbaterile electorale, dar doar daca participa și Nicușor…

- Ministerul Finanțelor anunța ca de la 29.07.2024 se da startul primei sesiuni de inscriere a proiectelor in cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr.300/2024, pentru stimularea dezvoltarii regionale prin investitii ale caror costuri eligibile depașesc 50 milioane lei. Bugetul total al…

- Deepfake-urile au devenit o amenințare majora in peisajul fraudelor online, iar pentru a ajuta publicul sa se protejeze, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a lansat un ghid informativ și un test online. Acest ghid iși propune sa ofere instrumente și cunoștințe pentru identificarea…